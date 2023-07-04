МИД РФ назвал схему по созданию "дочки" "Россельхозбанка" для SWIFT "заведомо непроходной"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. План Евросоюза по созданию дочерней компании "Россельхозбанка" для подключения ее к SWIFT является "заведомо непроходным". Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Обратили внимание, что ряд информационных агентств тиражируют сообщение Financial Times о том, что в Брюсселе якобы изучают возможности подключения к SWIFT для некого специально созданного филиала "Россельхозбанка". <…> При этом выдвигается заведомо непроходная схема по созданию некой "дочки" "Россельхозбанка", которую еэсовцы, может быть, когда-нибудь согласятся подключить к SWIFT", - указала дипломат.
Захарова отметила, что при этом "за скобками" остаются такие практические моменты, как то, что на открытие филиала банка требуются долгие месяцы, установление SWIFT занимает еще три месяца, а отключение происходит в "считанные минуты". "В обмен на все это Россия уже сейчас должна согласиться с дальнейшим продлением черноморской инициативы", - добавила она.
Дипломат обратила внимание, что прогресса в реализации части меморандума Россия - ООН, касающейся экспорта российской сельхозпродукции, до сих пор нет. "Российские поставки продовольствия и удобрений на мировые рынки остаются заблокированными в результате многочисленных незаконных односторонних санкций, введенных против нашей страны США, ЕС и Британией", - подчеркнула Захарова. По словам официального представителя МИД, схему по созданию "дочки" "Россельхозбанка" "иначе как очередным "щедрым" предложением в духе инициативы генсекретаря ООН по перезапуску аммиакопровода Тольятти - Одесса, который был подорван на подконтрольной Киеву территории 5 июня", назвать нельзя.
22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. 30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на данный момент не видит доводов в пользу продления зерновой сделки.