МИД РФ назвал схему по созданию "дочки" "Россельхозбанка" для SWIFT "заведомо непроходной"

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что при этом "за скобками" остаются такие практические моменты, как то, что на открытие филиала банка требуются долгие месяцы, установление SWIFT занимает еще три месяца, а отключение происходит в "считанные минуты"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. План Евросоюза по созданию дочерней компании "Россельхозбанка" для подключения ее к SWIFT является "заведомо непроходным". Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Обратили внимание, что ряд информационных агентств тиражируют сообщение Financial Times о том, что в Брюсселе якобы изучают возможности подключения к SWIFT для некого специально созданного филиала "Россельхозбанка". <…> При этом выдвигается заведомо непроходная схема по созданию некой "дочки" "Россельхозбанка", которую еэсовцы, может быть, когда-нибудь согласятся подключить к SWIFT", - указала дипломат.

Захарова отметила, что при этом "за скобками" остаются такие практические моменты, как то, что на открытие филиала банка требуются долгие месяцы, установление SWIFT занимает еще три месяца, а отключение происходит в "считанные минуты". "В обмен на все это Россия уже сейчас должна согласиться с дальнейшим продлением черноморской инициативы", - добавила она.

Дипломат обратила внимание, что прогресса в реализации части меморандума Россия - ООН, касающейся экспорта российской сельхозпродукции, до сих пор нет. "Российские поставки продовольствия и удобрений на мировые рынки остаются заблокированными в результате многочисленных незаконных односторонних санкций, введенных против нашей страны США, ЕС и Британией", - подчеркнула Захарова. По словам официального представителя МИД, схему по созданию "дочки" "Россельхозбанка" "иначе как очередным "щедрым" предложением в духе инициативы генсекретаря ООН по перезапуску аммиакопровода Тольятти - Одесса, который был подорван на подконтрольной Киеву территории 5 июня", назвать нельзя.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. 30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на данный момент не видит доводов в пользу продления зерновой сделки.