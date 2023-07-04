На Керченскую переправу планируют дополнительно поставить еще один паром

Минуя Крымский мост, будет перевозиться до 1 тыс. автомобилей в день, отметил глава Минтранса Виталий Савельев

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Дополнительный паром планируется поставить на Керченскую переправу 7 июля для перевоза транспортных средств. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Такое решение связано с возникшими заторами автомобилей на Крымском мосту.

"7 июля на круглосуточный режим работы выходит автомобильно-пассажирский паром "Керченский 2". Паром будет осуществлять до 5 круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях", - сказал он.

Савельев добавил, что в случае необходимости будут задействованы два десантных корабля, каждый из которых может перевозить по 40 автомобилей. "Если они будут делать по 5 рейсов в сутки при нормальной погоде, то это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль. То есть, в целом до 1 тысячи автомобилей можем перевозить по переправе, минуя также Крымский мост", - отметил министр.

Он также добавил, что открытие движения по мосту из Херсонской области в Крым также снизило нагрузку на Крымский мост.

"После проведения ремонтных работ 2 июля было открыто движение по Херсонскому мосту (Чонгарский мост - прим. ТАСС) на границе с Республикой Крым и Херсонской области, что позволяет водителям воспользоваться альтернативным маршрутом минуя Крымский мост. Наша статистика показывает, что вчера более 1,2 тыс. автомобилей проехали по новым территориям минуя Крымский мост", - сказал он.

Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал, что строители восстановили Чонгарский мост на административной границе между Херсонской областью и Крымом, движение возобновилось.

В Росморречфлоте сообщали, что с начала работы Керченской паромной переправы 8 октября 2022 г. по 3 июля 2023 года через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности более 187 тыс. пассажиров, почти 151 тыс. единиц автотранспорта и 19,5 тыс. железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4,5 тыс. рейсов.

В связи с началом активного курортного сезона при отсутствии авиасообщения на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались многокилометровые пробки. По данным Минтранса Крыма, на утро вторника длина пробки со стороны Кубани составляла 4 км, время ожидания - до 2 часов. Со стороны Крыма очередь составляла 0,1 км, время ожидания 10 минут.