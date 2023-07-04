Минтранс ожидает пиковой ситуации с заторами на Крымском мосту 16-17 июля

По словам главы ведомства Виталия Савельева, нагрузка может повыситься к выходным дням

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ ожидает пиковой нагрузки на Крымском мосту 16-17 июля, в случае необходимости будут дополнительно задействованы два десантных корабля для перевозки транспортных средств. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

"На наш взгляд, Владимир Владимирович, сейчас пиковая ситуация будет примерно 16-17 июля. Я говорил сегодня с Аксеновым Сергеем Валерьевичем (глава Республики Крым), у него такая же оценка. Когда вот туристический поток нахлынет, потом он будет спадать. Поэтому посмотрим, если надо будет, будет задействовано два еще десантных корабля, с которыми мы сейчас занимаемся, такое решение мы приняли", - сказал он.

По его словам, увеличенная нагрузка на Крымский мост ожидается в пятницу, субботу и воскресенье.