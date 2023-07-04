Путин поручил оценить идею перенаправить часть турпотока в Крым через новые регионы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что для жителей России станет предметом гордости проехать в Крым через новые территории

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву совместно со всеми службами, транспортным ведомством, МЧС и МВД проработать вопрос перенаправления части автомобильного турпотока в Крым через новые территории.

Отвечая на слова Кондратьева о том, что для жителей России станет предметом гордости проехать в Крым через новые территории, глава государства отметил: "Для нас только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых".

"У меня просьба работать слаженно вместе со всеми службами: с региональными службами, с федеральными службами, с транспортным ведомством, с МЧС, МВД. Так, чтобы все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ.

"Поэтому нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен", - обратил внимание президент.

По словам президента, если больших пробок избежать не получится, то "нужно сделать все, чтобы помочь гражданам перенести то время, которое они тратят на въезд на Крымский полуостров".

Он также обратился к министру транспорта Виталию Савельеву, уточнив, что по этой теме "они будут на связи". "Если нужна какая-то дополнительная помощь с моей стороны - скажите об этом", - уточнил глава государства у министра.

О ситуации на Крымском мосту

В связи с началом активного курортного сезона при отсутствии авиасообщения на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались многокилометровые пробки. По данным Минтранса Крыма, на утро вторника длина пробки со стороны Кубани составляла 4 км, время ожидания - до 2 часов. Со стороны Крыма очередь составляла 0,1 км, время ожидания 10 минут.