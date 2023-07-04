В России число занятых за год увеличилось на 1,5 млн человек

Оно составило 73,4 млн человек

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Число занятых в России граждан за год выросло на 1,5 млн, до 73,4 млн человек. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"У нас сегодня уровень безработицы 3,2% и - это 2,4 млн человек. Это исторический минимум за последние несколько десятилетий в России. По стране количество занятых граждан за год у нас выросло на 1,5 млн человек, сегодня этот показатель 73,4 млн <...>. То есть 1,5 млн у нас прирост за один год по числу занятых", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Котякова, в России снижается неполная занятость. "За год, по данным оперативного мониторинга, более чем втрое снизилась численность работников, которые находятся в простое и находятся в режиме неполного рабочего дня. Уменьшается и количество обращений в центры занятости. Сегодня фиксируем, что в качестве безработных у нас зарегистрировано 510 тыс. человек, что на четверть меньше, чем было в прошлом году", - сообщил министр.