В четырех регионах России уровень безработицы зафиксировали выше 10%

Как сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, речь идет о Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии - Алании и Чеченской Республике

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Уровень безработицы в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии - Алании и Чеченской Республике выше 10%, при этом в 34 регионах этот показатель составляет ниже 3%. Об этом во вторник сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Ситуация по субъектам достаточно разная на сегодняшний день - в 34 регионах нашей страны безработица находится на отметке ниже 3%. При этом в таких субъектах, как Санкт-Петербург или Ямало-Ненецкий автономный округ безработица сейчас составляет 1,6%. При этом есть субъекты, в которых безработица выше 10%. Отмечу четыре из них - это Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия - Алания и Чеченская Республика", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Котяков отметил, что сохраняется серьезная дифференциация по уровню безработицы между субъектами РФ. При этом он добавил, что в регионах, где безработица остается высокой, продолжается реализация региональных программ по снижению напряженности на рынке труда.

"Что касается спроса на труд, то на сегодняшний день количество предложений на портале "Работа России" уже превысило отметку 1 млн 860 тыс. вакансий и мы видим, что каждое третье предложение по вакансиям относится к отрасли промышленности", - добавил он.