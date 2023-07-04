В Госдуме заявили о заходе китайского производителя на заводы Volkswagen и Volvo в Калуге

Бывший немецкий завод начнет работу в 2023 году, сообщил депутат ГД Геннадий Скляр

КАЛУГА, 4 июля. /ТАСС/. Производство на калужских заводах Volkswagen и Volvo возобновит производитель из Китая. Бывший немецкий завод начнет работу в 2023 году, сообщил во вторник журналистам депутат Госдумы Геннадий Скляр на пресс-конференции.

"Я думаю, что Volkswagen начнет работу в этом году, уже модели обозначены, ведется подготовительная работы, заходит китайская компания, которая является партнером Volkswagen. <…> На завод Volvo есть предложение китайской компании по производству грузовиков", - сказал он.

Накануне в эфире белорусской телекомпании посол республики в РФ Дмитрий Крутой сообщил о намерении белорусской стороны активно осваивать производственные площадки в РФ. В качестве примера он привел калужский завод Volvo. Депутат Скляр отметил, что белорусским производителям придется затратить средства на переоснащение завода. "Моя оценка, что к нам придут китайские партнеры, потому что у китайских партнеров есть опыт использования технологий и конструкций, которыми располагает Volvo", - добавил Скляр.

"Фольксваген груп рус", куда входит калужский завод, объявил о смене названия на ООО "АГР"/AGR Automotive Group. Компания продолжает деятельность на российском рынке, проведет полномасштабный ребрендинг. В сентябре 2022 года стало известно, что Volvo Group рассматривает различные варианты сокращения бизнеса в России, в том числе его частичную продажу. Правительство Калужской области оказывает поддержку в поиске нового собственника.