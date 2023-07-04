Минтруд не ожидает всплеска безработицы в России

Глава ведомства Антон Котяков заявил, что ее показатель останется низким

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Запрос работодателей на российском рынке труда превышает количество соискателей, всплеска безработицы в стране не ожидается. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Сегодня у нас сформировался ярко выраженный рынок труда соискателя, мы четко видим, что запрос на кадры у нас на сегодняшний день превышает количество граждан, которые ищут работу. И в ближайшее время мы не планируем никаких изменений на рынке труда с точки зрения всплеска безработицы. Наоборот, безработица будет находиться на низких отметках и постепенно снижаться", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.