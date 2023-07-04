Свыше 50 тыс. человек обратились в центры занятости в новых регионах России

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил о трудоустройстве 42 тыс. граждан

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Центры занятости в новых регионах России помогли трудоустроить 42 тыс. граждан, всего поступило более 51 тыс. обращений. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях сегодня работают уже 78 центров занятости. С начала года в них обратились свыше 51 тыс. человек, и 42 тыс. граждан у нас на сегодняшний день трудоустроены", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.