Глава Кубани предложил задействовать для туристов маршрут в Крым по новым регионам РФ

По мнению Вениамина Кондратьева, для туристов "будет предметом гордости проехать по новым российским территориям"

ТАСС, 4 июля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил использовать автомобильный маршрут через новые регионы РФ для легкового транспорта туристов, путешествующих в Крым, в случае многократного увеличения трафика через Крымский мост. С таким предложением он обратился к президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

"Если количество автомобилей будет кратно нарастать, предлагаю <…> использовать этот транспортный коридор [через новые регионы РФ] для легковых автомобилей. То есть информировать автолюбителей о возможности объезда Крымского моста еще до въезда в Краснодарский край", - сказал Кондратьев.

По его мнению, для туристов со всей страны будет предметом гордости проехать по новым российским территориям. "А для их жителей также будет важно, что через их территории едут туристы и отдыхающие со всех регионов страны", - отметил губернатор Кубани.

Он также добавил, что аналогичное решение, принятое для грузовых автомобилей после атаки на Крымский мост в октябре 2022 года, позволило эффективно справиться со сложной ситуацией и оперативно перераспределить транспортные потоки, направив часть из них по сухопутному маршруту через новые регионы. По его словам, это помогло разгрузить работу Керченской переправы, через которую смогли переправляться только грузовики со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости.