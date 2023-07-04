В Узбекистане сдали в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 1 МВт

Она располагается в Наманганской области

ТАШКЕНТ, 4 июля. /ТАСС/. Солнечная электрическая станция мощностью 1 МВт сдана в эксплуатацию в Наманганской области Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

"На Туракурганской ТЭС сдана в эксплуатацию солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 1 МВт для собственных нужд. В результате ввода в эксплуатацию дополнительно будет вырабатываться 1,9 млн кВт⋅ч электроэнергии в год. За счет этого ежегодно будет сэкономлено 500 тыс. куб. м природного газа", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, излишки электроэнергии, производимые на этой станции, продадут региональной электрической сети.

До конца года в Кашкадарьинской и Бухарской областях республики построят две солнечные электростанции мощность 500 МВт каждая. Ввод их в эксплуатацию позволит ежегодно дополнительно производить 2,3 млрд кВт⋅ч электроэнергии и экономить 588 млн куб. м газа.