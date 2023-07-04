ИРИ проведет конкурс для креативных индустрий на лучшую баннерную социальную рекламу

Прием концепций продлится с ноября 2023 года до середины февраля 2024 года на сайте соцреклама.ири.рф

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Институт развития интернета (АНО "ИРИ") осенью 2023 года запустит первый конкурс для креативных индустрий по созданию лучшей баннерной социальной рекламы в сети. Об этом сообщил заместитель генерального директора ИРИ по социальной рекламе Андрей Воронков во вторник.

"Мы хотим объявить новый конкурс для креативных индустрий. По сути, в этот конкурс мы приглашаем все юридические лица - все те компании, которые умеют делать качественно социальную рекламу, мы всех ждем", - сказал он на сессии "Социальная реклама в России: состояние, вызовы и возможности для креативных индустрий" Российской креативной недели.

Конкурс будет проводиться по трем темам - развитие культуры системной благотворительности и меценатства, повышение инклюзии и изменение отношений к людям с ограниченными возможностями и развитие общероссийской культурной идентичности на основе духовно-нравственных ценностей. Для участия будут приниматься концепции кампании социальной рекламы - баннеры, посадочные страницы. Концепции должны соответствовать брифам, разработанным ИРИ совместно с экспертами - НКО, социологами, агентствами, научным сообществом.

"Мы хотели бы консолидировать всех участников рынка и привлечь креативные индустрии для того, чтобы делать более качественные рекламные кампании. ИРИ не будет финансировать разработку контента, но с точки зрения мотивации в рамках конкурса будет разыгрываться шестимесячное размещение 300-400 млн показов баннерной рекламы. Дополнительная мотивация - специальная номинация "Лучшая социальная кампания" в рамках Национальной премии интернет-контента", - добавил Воронков.

Прием концепций продлится с ноября 2023 года до середины февраля 2024 года на сайте соцреклама.ири.рф. Результаты конкурса объявят в марте 2024 года, реклама победителей будет размещаться в сети с апреля.

Ранее Институт развития интернета был определен в качестве оператора социальной рекламы в интернете. В его задачи входит координация распространения социальной рекламы на сетевых ресурсах. С 2021 года ИРИ проводит для НКО конкурсы на бесплатное размещение соцрекламы в сети. За два года совместно с некоммерческими фондами реализовано более 300 кампаний с суммарным объемом 35 млрд показов.

Конкурс включат в рейтинг АКАР

При этом новый конкурс ИРИ будет также включен в рейтинг социальной рекламы Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) на 2024 год. "Конкурс для креативных индустрий по созданию лучшей социальной рекламы в сети интернет, созданный ИРИ, является важным этапом в развитии сегмента и переосмысления роли и качества социальной рекламы. Конкурс ИРИ будет включен в рейтинг социальной рекламы АКАР на 2024 год, что означает высокую заинтересованность индустрии в разработке креативных и эффективных социальных кампаний", - отметила первый вице-президент АКАР Елена Решетова.

Форум "Российская креативная неделя" проводится с 2020 года. В этом году она походит с 3 по 9 июля. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны и позиционирует себя одним из ключевых двигателей институциональных изменений креативных индустрий в России.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.