В АТОР заявили, что туроператоры не фиксируют аннуляций путевок в Крым из-за пробок

Исполнительный директор Майя Ломидзе добавила, что крымские отельеры входят в положение и не применяют санкции к опоздавшим гостям

КАСПИЙСК /РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН/, 4 июля. /ТАСС/. Туроператоры не фиксируют аннуляций путевок в Крым из-за пробок на подъезде к полуострову. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на конференции АТОР по сельскому туризму регионов СКФО в Каспийске.

"Аннуляций путевок нет", - сказала она.

Пробки образовались из-за того, что фактический поток туристов на полуостров оказался выше прогнозируемого, объяснила эксперт. По ее словам, крымские отельеры входят в положение и не применяют санкции к опоздавшим гостям.

Туроператоры прогнозируют, что турпоток в Крым в 2023 году будет на 15-20% ниже, чем годом ранее. Однако в целом по стране он вырастет примерно на 10%. В частности, вырастет спрос на турпоездки в Карелию, Московскую и Ленинградскую области, Краснодарский и Ставропольский края, на Северный Кавказ. Что касается цен, то в среднем отдых в России в этом году подорожал в пределах 15% по сравнению с предыдущим годом, рассказала Ломидзе.