Мишустин заявил о важности создания в России производств по глубокой переработке шерсти

Премьер также согласился с важностью настройки тарифно-таможенной политики в этой сфере

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Развитие и поддержка глубокой переработки шерсти в РФ для легкой промышленности является одним из приоритетов, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами Совфеда.

В частности, первый заместитель председателя СФ Андрей Яцкин обратил внимание на важность возрождения шерстяного кластера в России, для чего потребуются комплексные решения. В числе регионов, которые заинтересованы в таких проектах, сенатор назвал Дагестан, Калмыкию, Ставропольский край.

Мишустин в ответ обратил внимание, что этот вопрос актуален и для Карачаево-Черкесии, которую он недавно посетил. При этом премьер указал на комплексную проблему: "Практически вся производимая в России шерсть экспортируется, а шерстяные ткани в основном мы импортируем. И качественное сырье для отечественной легкой промышленности, к сожалению, в недостатке". "Для правительства приоритет - создание собственного производства для в том числе глубокой переработки шерсти на территории России", - заверил Мишустин.

Также он согласился с важностью настройки тарифно-таможенной политики в этой сфере. "Мы готовы сотрудничать со всеми регионами и с предпринимателями", - добавил премьер. Он попросил Яцкина "посмотреть такие идеи" совместно с Минпромторгом.