Россия обсуждает поставки оборудования для ТЭС Алжира

Замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников назвал энергетику одной из ключевых сфер российско-алжирского сотрудничества

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия и Алжир обсуждают возможность поставки российского оборудования на теплоэлектростанции этой североафриканской страны, сообщает Минэнерго РФ по итогам встречи замглавы министерства Сергея Мочальникова с чрезвычайным и полномочным послом Алжира в России Смаилом Бенамаром.

"Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в нефтегазовой сфере и по линии электроэнергетики, в том числе по поставкам российского оборудования для ТЭС на территории Алжира", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили работу российско-алжирской рабочей группы по энергетике и подготовку к ее проведению в сентябре 2023 года. По словам Мочальникова, энергетика - одна из ключевых сфер российско-алжирского сотрудничества.

"Россия и Алжир реализуют множество совместных проектов в сфере ТЭК, и компании наших стран заинтересованы в дальнейшем развитии энергодиалога и взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул замминистра.