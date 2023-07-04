"Россети" вложат 1,8 млрд рублей в электросетевую инфраструктуру Коми до конца 2023 года

Средства направят на ремонт линий электропередачи, трансформаторных подстанций, подключение социальных объектов

СЫКТЫВКАР, 4 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Северо-Запад" вложит 1,8 млрд рублей в электросетевую инфраструктуру Республики Коми до конца 2023 года. Средства направят на ремонт линий электропередачи, трансформаторных подстанций, подключение социальных объектов, сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"В 2023 году сетевая компания направит на инвестиционную и ремонтные программы в Республике Коми 1,8 млрд рублей. "Россети Северо-Запад" отремонтируют около 190 км линий электропередачи, 51 подстанцию 35-220 кВ, 83 трансформаторные подстанции 6-20 кВ, расчистят 1,5 тыс. км га просек ЛЭП", - говорится в сообщении по итогам прошедшей во вторник встречи главы региона Владимира Уйбы с генеральным директором компании Артемом Пидником.

Также компания обеспечит мощность для 52 медицинских учреждений республики, в том числе 34 фельдшерско-акушерских пунктов. К электросетям подключат новый корпус Детской республиканской клинической больницы в Сыктывкаре, в котором откроется первое в регионе стационарное отделение паллиативной помощи. Также будут обеспечены энергомощности для новых корпусов районных больниц в селах Усть-Цильма и Визинга.

По словам гендиректора, работы будут завершены в срок.

"Строительство электросетевой инфраструктуры создает региону условия для экономического и социального развития", - привела пресс-служба слова главы региона.