Spiegel: полбюджета спецфонда Бундесвера может достаться американским компаниям

Гендиректор военно-промышленного концерна Renk Сюзанна Виганд заявила, что там "осталось не слишком много средств для немецкой промышленности", что обусловлено отказом правительства рассматривать оборонную отрасль страны как стратегическую

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Половина средств из €100 млрд бюджета специального фонда по укреплению Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) могут достаться американским компаниям из-за жесткой экспортной политики немецкого правительства. Об этом во вторник сообщил журнал Spiegel со ссылкой на заявление гендиректора немецкого военно-промышленного концерна Renk Сюзанны Виганд.

Согласно ее оценке, в специальном фонде вооруженных сил ФРГ "осталось не слишком много средств для немецкой промышленности", что обусловлено отказом правительства рассматривать оборонную отрасль страны как стратегическую. По словам Виганд, "даже западные партнеры видят препятствие" в жесткой позиции правительства ФРГ по вопросам экспорта вооружений, которое "снижает шансы немецких оружейных компаний на участие в международных проектах". Власти Франции, как отмечает Виганд, имеют "гораздо более четкие ориентиры" в этом отношении. Гендиректор германского концерна также предложила рассматривать экспортные заявки оборонпрома ФРГ в индивидуальном порядке.

Компания Renk является мировым лидером на рынке трансмиссий. Фирма производит коробки передач в том числе для германских танков Leopard 2 и французских боевых машин Leclerc. Ранее принадлежавшая автоконцерну Volkswagen компания была продана три года назад финансовому инвестору Triton за €700 млн, сообщает газета.

В конце февраля 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для модернизации Бундесвера размером в €100 млрд, средства из которого будут направлены на инвестиции и проекты в области вооружений. В частности, речь идет о закупке нового снаряжения, боеприпасов и техники.

По оценкам немецких экспертов, значительного улучшения материально-технической базы вооруженных сил страны пока добиться не удалось. В конце марта текущего года глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус принял решение заменить руководителя Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера Габриэле Корб. Ее критиковали за то, что закупки вооружений и техники занимают слишком много времени.