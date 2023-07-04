В Шлиссельбурге к 700-летию проведут благоустройство с акцентом на историю города

На эти цели выделят более 500 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области направят более 500 млн рублей на благоустройство одного из древнейших городов региона - Шлиссельбурга, который отметит в этом году 700 лет со дня основания. Как сообщил во вторник в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, планируется восстановить исторический стиль Шлиссельбурга.

"Шлиссельбург - на контроле: 2 сентября городу-ключу исполнится 700 лет. На улучшение городской среды направлено свыше 500 млн рублей. Помимо праздничных объектов и программы, говорим о развитии города: строительстве бассейна, пешеходных и автомобильных мостов, демонтаже аварийных зданий, дальнейшем благоустройстве. Подарок от области к юбилею: разработка архитектурного кода города - от малых архитектурных форм до навигации, чтобы восстановить индивидуальный исторический стиль Шлиссельбурга", - сообщил губернатор.

В пресс-службе областного правительства рассказали, что подготовка к празднованию 700-летия Шлиссельбурга идет по плану. Создан музей под открытым небом "Эхо великих сражений", благоустроена площадь у речного вокзала, где высадили 20 лип, и участок от Красного проспекта до набережной Невы вблизи Благовещенского собора. Продолжаются работы по благоустройству аллеи вдоль Староладожского канала и сквера, прилегающего к Благовещенскому собору, а также сквера рядом с памятником графу Савве Лукичу Рагузинскому-Владиславичу и Комсомольского парка.

Шлиссельбург (в переводе с немецкого "ключ-город") - один из древнейших городов в Ленинградской области, его история начинается с основания в 1323 году деревянной крепости на Ореховом острове в истоке Невы князем Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского. В 1352 году новгородцы построили на острове каменную крепость. Орешек не раз осаждали шведы, стремясь оттеснить Россию от выхода к Балтийскому морю, форпост неоднократно переходил из рук в руки. В 1613 году крепость была захвачена во время шведской интервенции, а в 1702 году город был отвоеван у шведов Петром I, который дал ему нынешнее название.

В годы Великой Отечественной войны крепость сыграла важную роль в защите Ленинграда - в течение 500 дней она держала героическую оборону, не позволив немецким войскам переправиться на правый берег Невы. С 1944 по 1992 год город носил имя Петрокрепость. С 2006 года Шлиссельбург входит в состав Кировского района Ленинградской области как городское поселение.