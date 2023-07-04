Россияне воспользовались биометрическими системами более 50 млн раз

Замглавы департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Юрий Шабанов напомнил, что использование биометрии носит добровольный характер

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Более 50 млн раз россияне сдали биометрию, чтобы воспользоваться услугами посредством различных отечественных биометрических систем. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС замглавы департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры РФ Юрий Шабанов.

"Россияне для получения различных услуг и сервисов сдали свои биометрические образцы более 50 млн раз", - сказал он.

Шабанов отметил, что количество пользователей биометрии в мире, по оценке министерства, составляет около 2 млрд человек и постоянно растет.

В России, по его словам, была создана государственная единая биометрическая система для обеспечения сохранности биометрических персональных данных граждан. "Мы, как государство, отводим особое внимание безопасности биометрических данных. Для нас важно не допустить их утечку, особенно за границу. В том числе поэтому была создана Единая биометрическая система. Она безопасна и защищена в соответствии с требованиями регуляторов", - добавил он.

Шабанов также напомнил, что использование биометрии носит исключительно добровольный характер. "Отказать человеку в получении услуг без биометрии организации не имеют право. После регистрации биометрические персональные данные в любой момент можно деактивировать и отозвать согласие на их обработку", - отметил замглавы департамента.