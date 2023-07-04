ЦБ РФ не видит рисков выхода инфляции за пределы прогноза в 4,5-6,5% в 2023 году

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева отметила, что сейчас инфляция год к году чуть больше 3%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Банк России не видит рисков выхода инфляции в 2023 году за пределы апрельского прогноза ЦБ в 4,5-6,5%. Об этом журналистам сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Пока каких-то рисков того, что мы сильно выйдем за пределы прогноза, я не вижу, но риски инфляционные к текущей ситуации все равно смещены вверх", - сказала она.

Юдаева отметила, что сейчас инфляция год к году чуть больше 3%, и добавила, что текущая инфляция в последнее время несколько повысилась с низких уровней.

Обновленный прогноз Банк России представит на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке 21 июля.