4 июля, 14:23

ЦБ РФ не видит рисков выхода инфляции за пределы прогноза в 4,5-6,5% в 2023 году

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева отметила, что сейчас инфляция год к году чуть больше 3%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Банк России не видит рисков выхода инфляции в 2023 году за пределы апрельского прогноза ЦБ в 4,5-6,5%. Об этом журналистам сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Пока каких-то рисков того, что мы сильно выйдем за пределы прогноза, я не вижу, но риски инфляционные к текущей ситуации все равно смещены вверх", - сказала она.

Юдаева отметила, что сейчас инфляция год к году чуть больше 3%, и добавила, что текущая инфляция в последнее время несколько повысилась с низких уровней.

Обновленный прогноз Банк России представит на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке 21 июля. 

Теги:
РоссияЮдаева, Ксения Валентиновна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация