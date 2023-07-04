Эксперты считают, что ослабление рубля вынудит ЦБ повысить ставку

SberCIB Investment Research ожидает, что она увеличится с текущих 7,5% до 8,5% уже в сентябре - октябре

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Ослабление рубля до 85-90 рублей за доллар вынудит ЦБ не только поднять ставку на ближайшем заседании, но и занять более жесткую позицию в будущем, считает старший аналитик по процентным ставкам и долговым рынкам SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

С 9 июня, когда состоялось последнее заседание ЦБ, рубль подешевел более чем на 8% к доллару и на 6% к юаню. В связи с курсовой динамикой SberCIB Investment Research повысил прогноз ключевой ставки на 2023 год и ожидает, что она увеличится с текущих 7,5% до 8,5% уже в сентябре - октябре. При этом ЦБ увеличит ставку на 50 б. п. уже на ближайшем заседании.

О том, что курс рубля подтолкнет Банк России у ужесточению ДКП, считают и в "БКС мир инвестиций". По оценкам компании, ключевая ставка может быть повышена в III и IV квартале 2023 года на 25 б. п. При этом ужесточение монетарной политики в большей степени связано с ростом госрасходов, уточнила главный экономист компании Наталья Лаврова.

Она добавила, что с учетом сложившейся динамики по экспорту-импорту и актуальных цен на нефть, у рубля практически не остается поддержки для укрепления до 70-75 рублей за доллар. "Мы видим более низкие цены на нефть, в принципе хорошую динамику по импорту, и это траслируется в то, что текущий счет становится гораздо ниже. Если в прошлой стратегии мы ожидали, что текущий счет составит около $70 млрд, то сегодня это значение уже опустилось до $50 млрд, а в 2024 году эта цифра может оказаться еще меньше. Учитывая, что торговые потоки - это фундаментальное значение, которое может определять курс рубля, то, соответственно, возможности его укрепления до 70-75 рублей за доллар практически не остается. Да, оно возможно при росте цен на нефть, но в 2024 году это уже не сможет компенсировать растущий импорт и ослабленный экспорт", - рассказала она на онлайн-конференции с аналитиками "БКС мир инвестиций" во вторник.

По оценкам компании, к концу года цена на нефть марки Brent достигнет $60 за баррель. При этом рост экономики РФ составит около 1%, эта динамика будет сохраняться на уровне 1-1,3% на протяжении 2024 -2025 годов. Там также предполагают, что к концу 2023 года индекс потребительских цен составит порядка 5,2%.