"Русал" проведет собрание акционеров 1 августа

Компания рассмотрит предоставление "Суал партнерс" документов по убытку на $760 млн

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Русал" 1 августа проведет внеочередное собрание акционеров, в повестке - предоставление "Суал партнерс" информации по сделкам хеджирования металлов, принесшим "Русалу" убытки на $760 млн в 2021-2022 годах. Об этом сообщила компания.

Как следует из сообщения, в результате сделок компания понесла убытки в размере $378 млн в 2021 году и $382 млн в 2022 году.

Документы могут быть предоставлены иным акционерам по их запросу.

Ранее "Суал партнерс" - крупнейший миноритарный акционер "Русала" - потребовал провести внеочередное собрание акционеров для обсуждения вопроса о предоставлении "Суалу" доступа к информации о сделках хеджирования цен на алюминий. По мнению "Суал партнерс", сделки привели к многомиллионным убыткам в 2021-2022 годах.

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской.