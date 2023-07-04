4 июля, 14:45

В Генпрокуратуре Белоруссии сообщили о разработке концепции налоговой амнистии

По словам генпрокурора республики Андрея Шведа, она предусматривает освобождение от ответственности лиц при добровольном декларировании скрытых доходов и активов

МИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Концепция налоговой амнистии разрабатывается в Белоруссии, по инициативе генеральной прокуратуры изучается возможность введения электронного декларирования чиновниками своих доходов и имущества. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед на состоявшемся в Екатеринбурге VIII заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

"В настоящее время разрабатывается концепция налоговой амнистии, предусматривающая освобождение от ответственности лиц при добровольном декларировании скрытых доходов и активов. В определенной мере это будет способствовать предупреждению коррупционных преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов", - приводит слова Шведа пресс-служба Генпрокуратуры.

Также, отметил глава ведомства, по инициативе Генпрокуратуры в целях дальнейшего совершенствования финансового контроля за активами должностных лиц правительством создана межведомственная рабочая группа, изучающая возможность введения электронного декларирования доходов и имущества.

Генеральный прокурор Белоруссии обратил внимание, что "процессы укрепления экономических связей требуют принятия адекватных мер в рамках интеграционных объединений, поскольку без этого невозможно эффективно противостоять ни внутренней, ни трансграничной коррупции". 

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