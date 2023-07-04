В селе Кистыш Владимирской области на создание музея Суворову направят около 27 млн рублей

В музее представят самую большую в России коллекцию экспонатов, собранных на местах боев армии полководца Александра Суворова

ТАСС, 4 июля. Музей, посвященный великому русскому полководцу Александру Суворову, будет создан в селе Кистыш Владимирской области в 2024 году. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив в размере 27 млн рублей. В музее будет выставлена самая большая в России коллекция экспонатов, собранных на местах боев армии Суворова, сообщил во вторник ТАСС председатель правления Владимирской региональной общественной организации "Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А. В. Суворова" Василий Верещак.

"Проект "Суворов с нами! Создание музея в бывшем имении А. В. Суворова селе Кистыш" получил поддержку второго конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив. Только что фонд объявил результаты - проект в числе победителей и набрал хорошую сумму - 76 баллов", - сказал Верещак.

По его словам, размер гранта от Президентского фонда культурных инициатив составил 27 млн рублей. Команда проекта приступает к работе с 1 августа, и уже через год музей должен будет принять своих первых посетителей.

Создание музея на территории родового имения Суворова в селе Кистыш включает в себя несколько уникальных решений: комплекс материалов о роде полководца на владимирской земле, развернутый рассказ о системе подготовки суворовских солдат, знаменитых чудо-богатырей, о создании суворовской науки побеждать и наиболее крупных сражениях. В музее будет выставлена самая большая в России коллекция экспонатов, собранных на местах боев армии Суворова в швейцарских Альпах, представлены уникальные графические произведения художницы О. Калашниковой, выполненные там же в швейцарских Альпах, на основе научной реконструкции облика полководца будет создан бюст Суворова.