Предзаказ аналога Twitter от Meta доступен для пользователей России

Речь идет о сервисе Threads

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российские пользователи могут оформить бесплатный предзаказ на скачивание сервиса Threads - аналога Twitter от корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена). В этом убедился корреспондент ТАСС.

Предзаказ пока доступен для пользователей магазина приложений для платформы iOS App Store. В карточке приложения указано, что для основного скачивания оно станет доступно 6 июля 2023 года.

Ранее во вторник ТАСС сообщал, что Meta 6 июля запустит аналог социальной сети Twitter - приложение Threads. Как следует из его описания в американском сегменте магазина приложений App Store (Threads, an Instagram app), потенциальный конкурент принадлежащего Илону Маску Twitter будет работать на базе социальной сети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta).

Пользователи в США 6 июля смогут бесплатно скачать Threads в App Store. Ранее о том, что Meta планирует запуск собственного приложения - аналога Twitter, сообщила газета The Wall Street Journal. Руководитель Meta Марк Цукерберг 22 июня согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить приложение, являющееся конкурентом Twitter. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент UFC считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.