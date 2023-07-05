4 июля, 21:24

Чистая прибыль "Железных дорог Литвы" уменьшилась по сравнению с 2021 годом в 20 раз

По итогам 2022 года, предприятие заработало €1,2 млн

ВИЛЬНЮС, 5 июля. /ТАСС/. Государственное предприятие Lietuvos Geležinkeliai ("Железные дороги Литвы") в 2022 году заработало в 20 раз меньше чистой прибыли по сравнению с 2021 годом. Об этом госкомпания сообщила во вторник на своем сайте.

"По итогам прошлого года Lietuvos Geležinkeliai заработало €1,2 млн чистой прибыли после аудита. Это в 20 раз меньше такого же показателя годом ранее, когда прибыль составила €23,5 млн", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор госкомпании Эгидиюс Лазаускас, на итогах работы железнодорожников сказались многочисленные экономические и политические проблемы. "Во-первых, это война на Украине. Затем последовал энергетический кризис. Нестабильным был рынок строительства. Нарушились цепочки поставок", - приводятся в сообщении его слова.

Тем не менее гендиректор считает, что Lietuvos Geležinkeliai удалось сохранить положение на плаву. "Мы сумели преодолеть проблемы и сохранили финансовую стабильность, рассчитались по всем кредитам", - утверждал Лазаускас. 

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