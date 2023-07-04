В Дубае открылся завод по переработке отходов в энергию

Его стоимость превысила $1 млрд

ДУБАЙ, 4 июля. /ТАСС/. Крупнейший в мире завод по переработке отходов в энергию стоимостью более $1 млрд открылся во вторник в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщил наследный принц, председатель Исполнительного совета эмирата Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"Я присутствовал на открытии в Варсане крупнейшего и самого эффективного в мире завода по переработке отходов в энергию стоимостью 4 млрд дирхамов ОАЭ (около $1,08 млрд - прим. ТАСС)", - написал он в Twitter.

По словам наследного принца Дубая, завод способен вырабатывать 220 МВт·ч электроэнергии, которой хватит для обслуживания 135 тыс. единиц жилья. "Предприятие может перерабатывать 2 млн тонн отходов в год без негативного воздействия на окружающую среду", - отметил Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

В 2021 году ОАЭ обнародовали стратегическую инициативу Net Zero 2050, которая нацелена на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. В рамках этой инициативы основной упор делается на внедрение экологически чистых источников энергии. По состоянию на декабрь 2022 года, ОАЭ за 15 лет вложили более $40 млрд в такие проекты. С 30 ноября по 12 декабря в Дубае пройдет 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).