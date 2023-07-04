В Ярославской области спустили на воду сторожевой корабль для пограничной службы

Строительство заняло 2,5 года

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Сторожевой корабль четвертого ранга проект 03050 "Гюйс", выпущенный по заказу Пограничной службы ФСБ России на Рыбинском судостроительном заводе "Вымпел" в Ярославской области, во вторник спустили на воду. Строительство заняло 2,5 года, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Кораблю присвоено наименование "Буревестник". Это шестой по счету корабль производства рыбинского судостроительного завода "Вымпел", выполненный по заказу Пограничной службы ФСБ России. Ранее корабелы сдали пять катеров этой серии, которые несут службу в Черном море", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора судостроительного завода "Вымпел" Владимира Катышева, после прохождения всех испытаний "Буревестник" будет защищать границы России вместе с другими катерами этого проекта, которые были построены на заводе.

Губернатор Михаил Евраев отметил, что продукция судостроительных предприятий Ярославской области "Вымпел", Ярославский судостроительный завод, "Паритет-Центр", Рыбинская верфь, "Верфь братьев Нобель" востребована и в оборонном, и в гражданском секторе далеко за пределами региона.

Длина "Буревестника" составляет 30,8 м, ширина - 6,7 м, водоизмещение - 131 тонну. Корабль готов к автономному плаванию в течение 20 суток. Судно отличают высокая мореходность при сравнительно небольшом водоизмещении, высокая скорость хода, комфортные условия размещения экипажа, возможность оказания помощи судам, терпящим бедствие.

ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" (входит в состав АО "ОСК") специализируется на выпуске ракетных и патрульных катеров нового поколения, скоростных поисково-спасательных, пожарных, гидрографических и других специализированных судов из стали и алюминиево-магниевых сплавов спусковым весом до 2,4 тонны. С момента основания в 1930 году на предприятии выпущено свыше 30 тыс. кораблей различных типов. За последние 40 лет более 1,8 тыс. катеров было поставлено в 29 стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.