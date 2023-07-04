Фонд развития промышленности Петербурга планирует выдать займы на 4 млрд в 2023 году

По словам председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика, 95% петербургской промышленности показало рост за 2022 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Петербурга планирует выдать займы городским предприятиям на 4 млрд рублей в 2023 году. Об этом во вторник сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

"За прошлый год мы выдали займов на 2 млрд рублей. За первое полугодие 2023 года мы выдали из ФРП уже более 1,5 млрд рублей. В этом году планируем выйти на цифру в 4 млрд рублей. Фонд развития промышленности сфокусирован больше на средний и крупный бизнес. В целом промышленность Петербурга показывает большие перспективы для роста. Мы все равно остаемся городом промышленных предприятий", - сказал он.

По словам Соловейчика, 95% петербургской промышленности (кроме автопрома) показало рост за прошлый год.

Как сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко, в январе - мае 2023 года в городе продолжается устойчивый рост объемов производства. В январе - мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс промышленного производства составил 102,7%. В мае относительно апреля текущего года показатель составил 105,9%. Наибольшее влияние на объемы промышленного производства оказал рост в обрабатывающих производствах, на долю которых приходилось 86,7% продукции в промышленности (104,0%).

"Основной положительный вклад в увеличение объемов промышленного производства вносят легкая промышленность (за счет двукратного роста ИПП в производстве одежды, а также кожи и изделий из кожи) и ряд отраслей машиностроения. Двузначные темпы роста сохранились в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (плюс 35,6%), электрического оборудования (плюс 39,1%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (плюс 23,6%)", - говорится в сообщении.