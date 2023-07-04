Объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2023 года вырос на 32,4%

Объем торгов на фондовом рынке в июне вырос почти в два раза и составил 3,072 трлн рублей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года вырос на 32,4% и составил 97,3 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

В июне все рынки продемонстрировали положительную динамику по объему операций: рынок акций вырос в 2,1 раза, рынок облигаций - на 89,8%, валютный рынок - на 34%, срочный рынок - на 29,8%, денежный рынок - на 27,7%, рынок драгоценных металлов вырос в 3,3 раза.

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке в июне вырос почти в два раза и составил 3,072 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос более чем в два раза и составил 1,892 трлн рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 89,8% и достиг 1,18 трлн рублей. В июне на фондовом рынке Московской биржи размещено 68 облигационных займов на общую сумму 2 283,1 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1 783,9 млрд рублей.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 29,8% и составил 6,9 трлн рублей (5,3 трлн рублей в июне 2022 года). Среднедневной объем торгов составил 327,4 млрд рублей (252,1 млрд рублей в июне 2022 года). Объем торгов на валютном рынке вырос на 34% и составил 23,8 трлн рублей (17,8 трлн рублей в июне 2022 года). Объем торгов инструментами спот увеличился на 12,9% и достиг 8,4 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов составил 15,4 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 133,7 млрд рублей против 846,8 млрд рублей в июне 2022 года.

Объем торгов на денежном рынке увеличился на 27,7%, до 61,7 трлн рублей (48,4 трлн рублей в июне 2022 года), среднедневной объем операций составил 2 939,4 млрд рублей (2 302,7 млрд рублей в июне 2022 года). В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом увеличился на 22% и составил 27,8 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия увеличился на 44,5%, до 15,8 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 3,3 раза и составил 29 млрд рублей (8,7 млрд рублей в июне 2022 года), в том числе объем торгов золотом - 28,2 млрд рублей (5,4 тонны), серебром - 0,8 млрд рублей (11,1 тонны).