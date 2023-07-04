В АТОР заявили о подорожании зарубежных туров в 2023 году на 30%

Снижение рубля ускорит этот процесс, отметили в Ассоциации туроператоров России

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Зарубежные туры подорожали на 30% с начала текущего года, рост курса доллара и евро по отношению к рублю ускорит этот процесс. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Зарубежные туры уже подорожали на 30% с начала года, падение рубля ускорит этот процесс", - сказал он.

Эксперт отметил, что рост курса доллара и евро приведет прежде всего к удорожанию туров в самые популярные среди российских туристов страны, такие как Египет, Турция и ОАЭ. "По Таиланду это также вполне возможно ощутить, но там, по крайней мере, цена на перевозку все-таки не до бесконечности будет расти, а вот как раз гостиницы там не очень дорогие", - объяснил Мурадян.

Он отметил, что эффект от очередного повышения курса доллара и евро россияне начнут ощущать уже в ближайшее время. Если такая динамика сохранится более чем на две-три недели, то это отразится, в первую очередь, на качестве и продолжительности отдыха. При этом сумма, которую готов потратить турист, как правило, не меняется.

По его словам, следующим ожидаемым эффектом будет удорожание авиаперевозки. "Мы и сейчас уже видим, что ее стоимость на осенний период, номинированная в валюте у западных перевозчиков, превышает 60-80 тыс. рублей за билет, и это не в пиковый период", - сказал Мурадян.

Сегодня курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Курс доллара превышал 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года.