Украина ввела временный запрет на перевозки товаров в Венгрию и Иран

Согласно заявлению "Укржелдороги", ограничение коснется пшеницы и меслина, кукурузы, семян подсолнечника и семян рапса для перевозчика ЗАО "MMV"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Украинская железнодорожная компания "Укржелдорога" ввела временный запрет на перевозки сельскохозяйственных товаров в Венгрию и всех товаров в Иран. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается на сайте "Укржелдороги" в разделе "Временные ограничения по перевозкам", ограничены перевозки в Венгрию пшеницы и меслина, кукурузы, семян подсолнечника и семян рапса для перевозчика ЗАО "MMV" (MMV Magyar Maganvasut Zrt.). Ограничение действует с 30 июня до 16 сентября.

Кроме того, с 29 июня и "до отмены" действует запрет на все грузовые перевозки в Исламскую Республику Иран.

29 мая Украина ввела против Ирана санкции сроком на 50 лет. По утверждению украинской стороны, причиной такого решения являются якобы поставки Ираном оружия России. Санкции предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном, прекращение транзита и полетов граждан Ирана через территорию Украины, отказ Киева от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранским гражданам, отказ от обслуживания их электронных платежей.

Отношения Украины и Венгрии, которые уже несколько лет были непростыми в связи с политикой Киева, касающейся национальных меньшинств, в последнее время особенно обострились. Как заявил 17 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто, действия Киева в отношении Будапешта становятся все более враждебными. В частности, он отметил внесение Киевом крупнейшего венгерского банка OTP в список "международных спонсоров войны", сообщения СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский угрожал взорвать нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию, а также нарушения украинскими властями прав венгерского меньшинства в Закарпатье.