В ДНР начали формировать реестр бесхозного имущества

На завершение первых двух объектов незавершенного строительства в списке будут выделены 250 млн рублей

ДОНЕЦК, 4 июля. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) начали формировать реестр бесхозного имущества, в частности, долгостроев, для их дальнейшего включения в экономику республики. На завершение первых двух объектов незавершенного строительства в списке будут выделены 250 млн рублей, сообщил в Telegram-канале председатель правительства республики Евгений Солнцев.

"Провел сегодня рабочее совещание по бесхозяйному имуществу. Его на территории республики немало. Прежде всего, так называемый недострой. Начинаем формировать реестр. Работа предстоит большая. Не на один год. Стартуем с двух девятиэтажек - на Листопрокатчиков и Багратиона. На их достройку уже выделены 250 млн рублей Минстроем РФ", - написал Солнцев.

Он добавил, что по каждому объекту будет идти работа с правоохранительными органами перед признанием его таковым. "Во избежание кривотолков объясню, для чего нужна процедура признания таких объектов бесхозяйными. Три ключевых момента. Безопасность - все понимают, что пока здание простаивает, оно постепенно приходит в негодность, разрушается. Эффективность управления имуществом, в том числе вовлечение его в хозяйственный оборот. Как следствие, пополнение бюджета", - отметил председатель правительства.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в новых регионах власти намерены завершить строительство недостроенного жилья, оно имеется в ДНР и ЛНР. При этом планируется использовать опыт, накопленный в России при реализации программы по достройке жилья для обманутых дольщиков. Министр строительства и ЖКХ ДНР Николай Циганов сообщал ТАСС, что власти республики рассчитывают ввести в эксплуатацию строительные объекты, которые не удалось завершить из-за военных действий, в 2024-2025 годах.