Хуснуллин: за I полугодие 2023 года в новых регионах РФ обустроили более 260 км дорог

Вице-премьер также заявил о восстановлении более 2 тыс. домов и 150 соцобъектов за этот период

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Более 260 км дорог приведено в порядок за I полугодие в новых регионах России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Силами федеральных заказчиков привели в порядок более 260 км дорог", - написал он.

В пресс-службе вице-премьера отметили, что правительство РФ утвердило решение о переводе четырех автомагистралей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в статус федеральных - это более 1 тыс. км дорог. Вместе с тем, уже вступили в действие меморандумы о пятилетнем плане развития дорожной сети, который включают в себя ремонт, содержание и доведение автодорог до нормативного состояния. К 2027 году к норме будут приведены не менее 85% дорог - это порядка 4 тыс. км дорожной сети.

Строительство и ремонт недвижимости

Строительство 20 многоквартирных домов, восстановление более 2 тыс. домов и ремонт 150 социальных объектов завершены в новых регионах России в I полугодии.

"Сегодня на совещании у президента доложил о социально-экономическом развитии четырех новых регионов страны. Проводим большую комплексную работу. В первом полугодии построили 20 многоквартирных домов, восстановили еще более 2 000. Отремонтировали более 150 социальных объектов и более 1 000 объектов ЖКХ", - написал он.

В пресс-службе вице-премьера добавили, что впервые новые регионы приняли участие в проекте "Формирование комфортной городской среды". За благоустройство 46 общественных территорий свои голоса отдали более 133 тысяч человек. Кроме того, утверждена программа комплексного развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства новых регионов, финансирование которой осуществляется путем предоставления специальных казначейских кредитов, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Заявки на 25 млрд рублей по 65 мероприятиям по модернизации коммунальной инфраструктуры на получение специальных казначейских кредитов уже одобрены.