Хуснуллин заявил о первых заявках на получение статуса резидента СЭЗ в новых регионах РФ

Вице-премьер считает, что развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей невозможно без создания благоприятных условий для ведения бизнеса

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Компании подали первые заявки на получение статуса резидента специальной экономической зоны (СЭЗ), созданной на территории новых регионов России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Убежден, что развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей невозможно без создания благоприятных условий для ведения бизнеса. Для этого создаем свободную экономическую зону. Уже поданы первые заявки на получение статуса участников СЭЗ", - написал он.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о СЭЗ, который, в том числе предусматривает льготы и преференции для ее участников. Он также будет учитывать отраслевую специфику новых регионов. Как напомнили в пресс-службе вице-премьера, на территории СЭЗ будет действовать нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых - угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.