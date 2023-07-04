Президент Бразилии считает полезным создание единой расчетной валюты Меркосур

Луис Инасиу Лула да Силва уточнил, что речь не идет о создании денежной единицы, которая заменила бы национальные валюты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июля. /ТАСС/. Создание единой расчетной валюты Южноамериканского общего рынка Меркосур положительно сказалось бы на торговом союзе Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая. Такое мнение во вторник выразил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва.

"Создание единой валюты для проведения расчетов и компенсаций между нашими странами будет содействовать снижению расходов и еще большему сближению", - сказал политик, выступая на саммите организации в аргентинском Пуэрто-Игуасу. Он также уточнил, что речь не идет о создании денежной единицы, которая заменила бы национальные валюты.

Отказ от сырьевой модели экономики

Президент Бразилии также заявил о необходимости отказа от сырьевой модели экономики. "Недопустимо отказываться от [действующей системы] госзакупок - одного из немногих инструментов индустриальной политики, оставшихся в нашем распоряжении. Нас не интересуют соглашения, обрекающие нас на вечную роль экспортеров сырья - руд и нефти", - сказал он, критикуя дополнительные экологические требования Евросоюза к торговому соглашению ЕС - Меркосур. По его мнению, южноамериканские государства должны отреагировать "незамедлительно и непреклонно".

"Нам необходима политика, нацеленная на глубокую региональную интеграцию на основе квалифицированного труда, научно-технологического производства и инноваций", - заявил Лула да Силва, подчеркнув необходимость создания единой энергетической, транспортной и коммуникационной инфраструктуры. В этой связи, отметил политик, Бразилиа намерена инициировать пересмотр торговых соглашений с Канадой, Сингапуром и Южной Кореей, а также "изучить новые направления" сотрудничества с Вьетнамом, Индонезией, Китаем, странами Центральной Америки и Карибского бассейна. По его мнению, блок Меркосур должен повысить свою роль в деятельности Всемирной торговой организации в целях борьбы с протекционистскими барьерами.

Ранее бразильский лидер неоднократно указывал на необходимость отказа от использования доллара во внешней торговле и перехода на национальные валюты, а также выступал в поддержку создания единой расчетной валюты стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).