Россельхознадзор: экспорт живого скота в I полугодии сопоставим с объемом всего 2022 года

По данным службы, всего на внешние рынки поставили 174,4 тыс. голов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия в январе - июне 2023 года продемонстрировала рекордные темпы роста экспорта живого скота, всего на внешние рынки было поставлено 174,4 тыс. голов, что сопоставимо с показателями по экспорту за весь 2022 год, сообщил Россельхознадзор.

"За первые 6 месяцев 2023 года Россельхознадзор фиксирует рекордные темпы роста экспорта живого скота. По данным информационной системы "Аргус", на внешние рынки поставлено 174,4 тыс. голов - это практически 100% от количества животных, экспортированных за весь 2022 год - 175,5 тыс. голов. Основная доля поставок приходится на мелкий рогатый скот и живых свиней", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в январе - июне 2023 года из РФ за рубеж отправлены 80,6 тыс. голов мелкого рогатого скота, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда показатель составлял 39,9 тыс. голов. В числе главных импортеров мелкого рогатого скота - Азербайджан, который увеличил закупки в 2023 году в 5 раз, до 53,9 тыс. голов. Также более чем в два раза ввоз мелкого рогатого скота из России увеличила Грузия, отмечает ведомство.

Кроме того, за первое полугодие 2023 года экспортировано 80,1 тыс. свиней, это почти в 2 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года (42,7 тыс.). При этом основным импортером живых свиней является Грузия, на нее приходится 82% от всего объема (65,5 тыс.). Второй по количеству закупаемых животных в этом году стала Армения, нарастив импорт по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в 5,6 раза - с 2,5 тыс. до 14,5 тыс. голов.

Также в январе - июне 2023 года на мировые рынки отправлено 13,6 тыс. голов крупного рогатого скота. Это сопоставимо с показателем аналогичного периода 2022 года - 13 тыс. голов. Основной покупатель российского КРС в этом году - Азербайджан (59% от общего объема). А 24% всех поставок приходится на Казахстан.