4 июля, 16:21
Отставки и назначения

Замглавы Росморречфлота освободили от должности

Денис Ушаков занимал этот пост с 2020 года

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Замглавы Росморречфлота Денис Ушаков освобожден от занимаемой должности. Об этом говорится в распоряжении, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.

"Освободить Ушакова Дениса Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта по его просьбе", - говорится в распоряжении.

Ушаков был назначен на эту должность в 2020 году. До этого с 2013 года он возглавлял управление безопасности судоходства Росморречфлота. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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