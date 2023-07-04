Замглавы Росморречфлота освободили от должности

Денис Ушаков занимал этот пост с 2020 года

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Замглавы Росморречфлота Денис Ушаков освобожден от занимаемой должности. Об этом говорится в распоряжении, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ размещен на официальном сайте правовой информации.

"Освободить Ушакова Дениса Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта по его просьбе", - говорится в распоряжении.

Ушаков был назначен на эту должность в 2020 году. До этого с 2013 года он возглавлял управление безопасности судоходства Росморречфлота.