Российские автопроизводители ведут переговоры о поставках машин на Кубу

Посол РФ Виктор Коронелли отметил, что в республике используются и Lada Vesta, и Granta, и новая "Нива"

ГАВАНА, 4 июля. /ТАСС/. Российские автопроизводители заинтересованы в поставке машин на Кубу и ведут переговоры о таких поставках. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Виктор Коронелли.

"Наши производители заинтересованы, но посольство в этих переговорах не участвует. Это не наша зона ответственности. Переговоры ведутся", - сказал он.

Виктор Коронелли отметил, что на Кубе используются и Lada Vesta, и Granta, и новая "Нива". Также используется "Камаз", в том числе и свежие модели.

"Наша техника здесь востребована, ее помнят, она пользуется популрностью", - отметил он.

В пресс-службе "Автоваза" ТАСС подтвердили, что ведутся постоянные переговоры с потенциальными иностранными импортерами, в том числе и на Кубе. Возможные детали могут появиться только по достижении договоренностей.