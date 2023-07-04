Решетников: развитие Абхазии находится в постоянной повестке президента и правительства РФ

Министр экономического развития России отметил, что это целенаправленная политика Москвы, которая в последние годы проводится

СУХУМ, 4 июля. /ТАСС/. Вопросы развития Республики Абхазия находятся в постоянной повестке и на контроле президента и правительства России. Об этом сказал журналистам министр экономического развития России Максим Решетников после встреч с президентом и премьер-министром Абхазии Асланом Бжанией и Александром Анквабом, а также по итогам посещения объектов, строящихся или реконструируемых при финансовой поддержке РФ.

Ранее сообщалось, что российский министр прибыл в Абхазию с однодневным визитом. Он инспектирует объекты в Абхазии, строящиеся или реконструируемые в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики. Минэкономразвития России является уполномоченным органом по реализации программ в Абхазии.

"Первая цель приезда в Абхазию - это посещение объектов строек, которые республика реализует при поддержке федерального бюджета, и которые направлены на улучшение жизни жителей Абхазии. Как правило, это объекты энергетической и коммунальной инфраструктуры и, одновременно те объекты, которые важны для туристов, для россиян, которые сюда приезжают. <…> Это делается по поручению президентов наших стран, потому что, действительно, и для Владимира Владимировича Путина, и для правительства РФ вопросы развития Абхазии постоянно в повестке, на контроле. Это целенаправленная политика, которая в последние годы проводится", - сказал Решетников.

По словам российского министра, в прошлом году в Абхазии на отдыхе и экскурсиях побывали более 1 млн россиян. Решетников выразил надежду на то, что и в этом году будет не меньше. Крайне важно, по мнению Решетникова, чтобы здесь было стабильное энергоснабжение, нормальные очистные сооружения, объекты, связанные с твердыми бытовыми отходами. "Мы затронули [в ходе встреч] реформу энергетики, республика выполняет взятые на себя обязательства, идет постепенное выравнивание тарифа. Не только из федерального бюджета выделяются деньги на поддержание в нужном состоянии крупнейших энергетических объектов, но, что очень важно, республика сама формирует нормальный финансовый поток, чтобы были местные кадры, чтобы нормально обслуживалось оборудование. За счет федерального бюджета пять - шесть подстанций сделать можно, а всего их 50, и потому нужно, чтобы механизм работал самостоятельно, эффективно", - сказал глава Минэкономразвития.

Инвестиции в Сухумский аэропорт

Решетников отметил, что крупные объекты электроэнергетики, необходимые для нормального функционирования Сухумского аэропорта, потребуют дополнительных инвестиций и в ходе встреч с руководством республики обсуждали, на каких условиях приемлем приход инвесторов. "Аэропорт - это суперзадача, которую Аслан Георгиевич [Бжания] с российским руководством перед нами поставили, чтобы в ближайшее время провести открытый прозрачный конкурс на привлечение инвестора. Мы обсуждали важность того, чтобы был четкий, понятный проект соглашения с обязательствами, которые инвестор на себя берет, чтобы это было не просто обещание построить, а, чтобы были конкретные санкции, если вовремя не построить. Сейчас мы ведем эту работу с Минэкономики и руководством Абхазии, все эти моменты будем в ближайшие недели прописывать, а потом межправительственная комиссия посмотрит", - сказал он.

Рост экономики Абхазии

Решетников отметил, что эти вопросы "вызывают большую внутреннюю дискуссию, но важно, что все это работает в первую очередь на республику, на новые рабочие места, на зарплаты". "Сейчас существует большое окно возможностей, потому что российский турист, российская экономика переориентируются, и Абхазия может воспользоваться этими возможностями для совершения экономического прорыва и надо сказать, что в последние годы это происходит", - сказал российский министр.

Он отметил, что растет экономика Абхазии, "это видно по статистическим показателям, по росту ВВП и еще более наглядно по росту собственных доходов бюджета". "На сегодняшний момент 58% доходов обеспечиваются республикой и только 42% - это субсидии из бюджета РФ. Очень важно, что пропорция кардинально изменилась в последние годы", - заметил он.