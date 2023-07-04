Хуснуллин заявил о продлении трассы А-260 от Волгограда до Луганска

Она получит новое название - Р-260, сообщила пресс-служба вице-премьера РФ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федеральная трасса А-260, которая идет из Волгограда до границы с ЛНР, будет продлена до Луганска и получит новое название - Р-260. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Действующая федеральная трасса А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с ЛНР будет продлена до Луганска и получит новое наименование - Р-260. Дорога входит в ключевую логистическую транспортную цепочку. По ней доставляются основные грузы", - говорится в сообщении.

Также будет продлена дорога А-280 из Ростов-на-Дону. Она пройдет до Симферополя и также изменит название на Р-280 "Новороссия". Таким образом трасса соединит Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь. Дорога будет проходить по территории Запорожской и Херсонской областей.

Ранее правительство РФ утвердило решение о включении четырех автомагистралей, которые проходят по территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, в перечень автомобильных дорог федерального значения. Статус федеральных получат в итоге более 1 тыс. км дорог.