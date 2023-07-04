Гладков заявил, что расходы на восстановление Шебекина составят около 20 млрд рублей

По словам губернатора Белгородской области, разрушены 5 многоквартирных и 81 частный дом, еще более 1,2 тыс. квартир и домов требуют ремонта

БЕЛГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Властям Белгородской области потребуется примерно 20 млрд рублей на восстановление расположенных в Шебекинском городском округе разрушенных и поврежденных домов, предприятий, а также учреждений социальной сферы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе заседания Генерального совета "Единой России", проходившего с участием председателя партии Дмитрия Медведева.

"У нас сейчас мы понимаем, что 5 многоквартирных домов у нас полностью разрушены, 81 дом частный [разрушен], более 1,2 тыс. квартир и домов требуют ремонта. Общий объем [расходов, которые потребуются], мы посчитали сейчас предварительно, 5 млрд [рублей] - на восстановления жилья, 10 млрд - на восстановление предприятий, более 5 млрд - на восстановление учреждений социальной сферы", - сказал Гладков.

В конце июня заместитель губернатора региона Дмитрий Гладский сообщал, что почти 90 предприятий, расположенных в Шебекинском и Грайворонском городских округах Белгородской области, получили повреждения от обстрелов Вооруженных сил Украины с начала мая 2023 года. Среди них есть 11 крупных компаний. Он отмечал, что часть предприятий могут возобновить деятельность в течение одного-двух месяцев, но большинство компаний, вероятно, выйдет "на нормальные масштабы производства" до конца года.

Помощь жителям

Власти Белгородской области обратятся с инициативой в партию "Единая Россия" за оказанием помощи для жителей Шебекина, чье жилье было уничтожено. Единовременной выплаты в 50 тыс. рублей недостаточно для восстановления жилья и утраченного имущества, сообщил Гладков.

"Мы будем немножко попозже обращаться в партию ["Единая Россия"]. Если такая возможность есть, будем благодарны за оказание помощи [для] частичного восстановления имущества вот тех квартир, тех жилых домов, где имущество уничтожено полностью", - сказал Гладков.

Он пояснил, что жители Шебекина получили единовременные выплаты в 50 тыс. рублей, но этих средств недостаточно, чтобы восстановить утраченное имущество, например, сгоревшие во время обстрелов холодильник, телевизор, одежду, мебель.