СМИ: импорт зерна с Украины остановил его экспорт из Чехии

В республике складируются 2 млн тонн зерна, оставшегося от урожая 2022 года

ПРАГА, 4 июля. /ТАСС/. Поставки зерна с Украины остановили экспорт зерна, выращенного в Чехии. Об этом сообщило во вторник информационное агентство ČTK со ссылкой на Сельскохозяйственный союз, объединяющий чешских фермеров.

В связи с проблемами с экспортом чешского зерна на фоне конкуренции с дешевым, поступающим с Украины, элеваторы республики, согласно агентству, вряд ли смогут принять в 2023 году весь урожай зерновых культур. Примерно одному млн тонн зерна не найдется места для складирования.

Такой вывод аграрии сделали, исходя из прогнозов урожая зерновых в 2023 году. Он составит около 7 млн тонн, что, по сравнению с урожаем 2022 года, на 8,1% меньше. Общая мощность чешских элеваторов и сопутствующих специализированных складских сельскохозяйственных помещений, где может храниться зерно, составляет примерно 8 млн тонн.

Сейчас в республике складируются 2 млн тонн зерна, оставшегося от урожая 2022 года. Из-за затоваривания зерном европейского рынка этот объем пока невозможно продать, несмотря на значительное снижение цен в течение последнего года. При этом, согласно агентству, большая часть собранного зерна ранее Чехия экспортировала.

Минсельхоз Чехии проинформировал ранее, что с начала военного конфликта на Украине и до февраля 2023 года в Евросоюз было ввезено в 10 раз больше украинского зерна, чем в предыдущие годы. Импорт составил 3,526 млн тонн. Треть от этого количества осталась в Польше.