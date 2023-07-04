Эксперты "Сколково" обсудят на "Иннопроме" проекты ИИ в промышленности и импортозамещении

Резиденты Фонда покажут инновационные решения, среди которых терминалы для спутникового мониторинга спецтехники, смазочные материалы нового поколения и многие другие,

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Эксперты Фонда "Сколково" расскажут на форуме "Иннопром", который пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, о роли искусственного интеллекта в промышленности и импортозамещении промышленных технологий. Резиденты Фонда покажут инновационные решения, среди которых терминалы для спутникового мониторинга спецтехники, смазочные материалы нового поколения для грузовых вагонов, беспилотник для диагностики высоковольтных воздушных линий и многие другие, сообщили во вторник в пресс-службе "Сколково".

Планируется, что старший вице-президент по инновациям "Сколково" Кирилл Каем обсудит, как стимулировать внедрение ИИ в отрасли, а также перспективные направления развития искусственного интеллекта в рамках трека "Новые промышленные технологии". Он также примет участие в панельной дискуссии "Эффективное электронное взаимодействие бизнеса - как достичь результатов", которая состоится в рамках тематического трека "Промышленные IT". Ее участники обсудят новые возможности получения доступа к информации и статистическим данным.

Алексей Беляков, вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий Фонда "Сколково", выступит модератором сессии "Сквозные цифровые технологии - основа промышленного суверенитета" тематического трека "Цифровое производство". В рамках сессии компании-лидеры поделятся опытом импортозамещения промышленных технологий и создания эффективных экосистем. И. о. вице-президента, исполнительного директора кластера биомедицинских технологий "Сколково" Камила Зарубина примет участие в панельной дискуссии "Российский медпром: прогнозы, тренды и драйверы развития", которая пройдет в рамках тематического трека "Межотраслевые мероприятия".

В ходе тематического трека "Промышленные IT" также пройдет круглый стол при поддержке Фонда "Сколково", темой которого станет "Переход на отечественные IT-решения: как сделать правильный выбор?". В качестве модератора выступит Петр Фурсов, директор по партнерам кластера передовых производственных технологий Фонда. Кроме того, на стенде "Сколково" будут представлены решения его резидентов. В частности, производитель светодиодных светильников и автомобильных фар НПП "Лосев" презентует решения, обеспечивающие полное импортозамещение на отечественный автопром, среди которых автомобильная светотехника, спроектированная и созданная в РФ. А компания "Куппер" продемонстрирует технологию производства смазочных материалов для автопрома нового поколения.

Разработки резидентов "Сколково"

Свои разработки покажут на "Иннопроме" резиденты "Сколково". В частности, компания "Пиклема" представит автоматизированную систему определения гранулометрического состава руды на горных работах и мониторинга состояния конвейерной ленты PiklemaCvision.

"Сайберфизикс", разработчик промышленного ИИ, привезет на форум платформу интеллектуального управления производственными активами на основе гибридной аналитики. Помимо этого, на форуме будут представлены демо-экспонаты терминалов для спутникового мониторинга транспорта, спецтехники и контроля оборудования от компании "Галилеоскай".

Сколковский резидент "Интегрированные автоматизированные решения" представит программное решение для прогнозирования качества геометрии выпускаемой продукции и выявления причин дефектов IASolutionsQForecast. Компания "Горизонты роста" покажет программно-аппаратный комплекс Go-RFID, обеспечивающий автоматизацию учета объектов на всем жизненном цикле, а "Прикладная механика" продемонстрирует на стенде компактную версию универсальной платформы станка с числовым программным управлением.

На стенде Свердловской области разработчик теплообменного оборудования, компания "Реиннольцлаб", покажет разработку в области высокоэффективной инновационной переработки промышленных стоков и решения для управления водными ресурсами в промышленности.

Компания "Лаборатория будущего" продемонстрирует комплекс "Канатоход", позволяющий проводить мониторинг, техническое обслуживание и локальный ремонт включенных линий электропередачи.

"Бонго", российский производитель оборудования и программного обеспечения для автоматизации умных домов и зданий, презентует новые сенсорные панели TouchPanel Р8 и Р10.

Выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и выступает главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.