Кабмин заявил о прогрессе в создании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС

Организацию централизованной торговли электрической энергией будет осуществлять АО "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Существенный прогресс достигнут в формировании общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили во вторник в пресс-службе правительства России по итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под председательством вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

"Достигнут существенный прогресс в формировании общего электроэнергетического рынка союза. Принято распоряжение совета комиссии, определяющее АО "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии" организацией, осуществляющей организацию централизованной торговли электрической энергией на сутки вперед на общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза, и предусматривающее просьбу к Российской Федерации обеспечить комплекс необходимых технологических мероприятий для начала исполнения АО "АТС" функций и полномочий оператора", - говорится в сообщении.

Требования к навигационным пломбам

Совет ЕЭК также согласовал требования к навигационным пломбам, применяемым при перевозках товаров по территориям двух и более государств - членов союза. "Решение предусматривает определение параметров технических элементов, составляющих навигационную пломбу, ее основных функций, базовых физических и технических характеристик, конструктивных и иных особенностей навигационной пломбы", - указано в тексте.

В ходе заседания отдельное внимание было уделено и вопросам регулирования в ЕАЭС закупок государственных корпораций, определения подходов к отбору перспективных кооперационных проектов, которые могут получить поддержку за счет средств бюджета союза, а также по вопросу активизации взаимодействия ЕАЭС с СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН и другими интеграционными объединениями. "Намечены шаги по дальнейшей работе по этим темам интеграционного сотрудничества", - добавили в пресс-службе.

Союзная фармацевтика

По итогам заседания удалось согласовать и изменения в правила проведения фармацевтических инспекций, предусматривающие установление единых подходов к инспекциям с использованием средств дистанционного взаимодействия.

"Принято решение о внесении изменений в правила надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза. Эти изменения предусматривают унификацию понятийного аппарата в сфере обращения лекарственных средств и уточнение состава регистрационного досье, а также вводят ряд уточнений в требования к квалификации и валидации в целях обеспечения признания отчетов, выданных фармацевтическими производителями государств - членов союза, фармацевтическими инспекторатами третьих стран", - говорится в сообщении.

Внесены изменения и в правила проведения исследований биологических лекарственных средств Евразийского экономического союза. Решение дополняет правила новыми главами в отношении лекарственных препаратов, полученных из плазмы крови, биотехнологических лекарственных препаратов на основе терапевтических белков и вакцин профилактики гриппа и оспы, а также актуализирует требования к разработке и изучению низкомолекулярных гепаринов.

"Правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок дополнены отдельными товарными позициями в отрасли станкостроения, энергетического машиностроения, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, и позволят определять "евразийское" происхождение такой продукции", - добавили в пресс-службе.