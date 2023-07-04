Интеграция игорного бизнеса в событийный туризм увеличила на 10% рост налогов

В Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий рассказали, что общая сумма уплаченных налогов совокупно от российских игорных зон за первую половину 2022 года составила 1,13 млрд рублей, а за 2021 год - свыше 1 млрд рублей

ТАСС, 4 июля. Новая стратегия развития игорных зон в России, включающая интеграцию в туристический рынок с событийной составляющей, способствовала увеличению выплат от игорного бизнеса в пользу государства. Только за первое полугодие рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 10%, сообщили ТАСС во вторник в Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС).

"Причиной роста налоговых отчислений игорного бизнеса стала эффективная интеграция в туррынок для развития его событийной составляющей. Игорная зона "Красная Поляна" в Сочи, алтайская "Сибирская монета", "Янтарная" в Калининграде и "Приморье" на Дальнем Востоке пополнили госбюджет на 1 250 890 000 рублей. Выплаченная сумма представляет собой налоговые сборы за первую половину 2023 года. <...> Общая величина уплаченных налогов совокупно от российских игорных зон за аналогичный период 2022 года составила 1,13 млрд рублей, а за 2021 год - свыше 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора АИРИС Дмитрия Анфиногенова, интеграция игорного бизнеса в событийный туризм дала импульс их развитию. "В итоге игорные зоны привлекают гостей своим разнообразием развлечений, а непосредственно игра стала лишь одной из опций. Новыми драйверами для посещения стали концерты звезд, спортивные события, гастрономия, MICE-ивенты (корпоративные мероприятия - прим. ТАСС) и многое другое", - пояснил он.

Анфиногенов уточнил, что тенденция роста посещаемости игорных зон особенно заметна в новогодние каникулы и майские праздники, где в этом году наблюдается уверенный рост по отношению к предыдущим.

В 2022 году общий объем инвестиций в игорные зоны России вырос в полтора раза. Со ссылкой на Анфиногенова сообщалось, что в 2021 году размер инвестиций составлял 600 млн рублей, а в 2022 году - более 1 млрд рублей.