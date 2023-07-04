Посол России на острове Виктор Коронелли добавил, что компании РФ поставляют оборудование для ТЭС

ГАВАНА, 4 июля. /ТАСС/. Российские специалисты обсуждают участие в реконструкции НПЗ на Кубе. Об этом ТАСС сообщил чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Виктор Коронелли.

"Сейчас идут разговоры о возможной реконструкции [НПЗ в Сьенфуэгос, с привлечением российских специалистов], не знаю полной или частичной, но эта тема тоже обсуждается", - сказал он.

Коронелли добавил, что также российские компании сейчас поставляют оборудование для металлургического оборудования, кроме того, идут поставки оборудования для ТЭС.

Сьенфуэгос находится примерно в 250 км к юго-востоку от Гаваны, НПЗ, который является самым крупным в стране, принадлежит кубинской государственной компании Cupet.