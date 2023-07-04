В "Росэнергоатоме" предупредили об ударе ВСУ по ЗАЭС снарядами с ядерными отходами

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа сообщил, что атака ВСУ может произойти ночью 5 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины попытаются атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) ночью 5 июля, осуществив, в частности, сброс на нее боеприпасов с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС. Об этом заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, сославшись на поступившую ему информацию.

"5 июля, ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную станцую с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов [дронов-] камикадзе, - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". - Ими планируется сброс с воздушного судна боеприпасов, которые снаряжены радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской атомной станции на один из военных аэродромов Украины. Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами".