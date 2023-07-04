4 июля, 17:53
Военная операция на Украине

В "Росэнергоатоме" предупредили об ударе ВСУ по ЗАЭС снарядами с ядерными отходами

Александр Полегенько/ ТАСС
Запорожская АЭС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа сообщил, что атака ВСУ может произойти ночью 5 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины попытаются атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) ночью 5 июля, осуществив, в частности, сброс на нее боеприпасов с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС. Об этом заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, сославшись на поступившую ему информацию.

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"5 июля, ночью, в темное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную станцую с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотных летательных аппаратов [дронов-] камикадзе, - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". - Ими планируется сброс с воздушного судна боеприпасов, которые снаряжены радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской атомной станции на один из военных аэродромов Украины. Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование высокоточного снаряда "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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