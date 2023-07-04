Georgian Airways запускает с 5 июля транзитные рейсы из Москвы в Ниццу через Тбилиси

Стоимость билетов составляет около $535

ТБИЛИСИ, 4 июля. /ТАСС/. Грузинская авиакомпания Georgian Airways с 5 июля запускает рейсы из Москвы в Ниццу транзитом через Тбилиси. Об этом свидетельствуют данные на сайте авиакомпании.

Рейсы из Тбилиси в Ниццу будут выполняться еженедельно по средам и субботам, время вылета - 11:00 по местному времени (10:00 мск). Так как авиакомпания выполняет ежедневные утренние рейсы из Москвы со временем прилета в Тбилиси 09:50 (08:50 мск), на сайте перевозчика доступны транзитные перелеты из Москвы в Ниццу с пересадкой в грузинской столице продолжительностью 1 час 10 минут. Стоимость билетов составляет около $535.

Помимо Ниццы, Georgian Airways также выполняет транзитные рейсы из Москвы в Париж, Амстердам, Вену, Салоники, Тель-Авив, Милан, Берлин и Ларнаку.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Российская авиакомпания "Азимут" приступила к выполнению полетов с 19 мая, а 20 мая первый рейс выполнила Georgian Airways.