4 июля, 18:58

В ЛНР до конца года восстановят более 180 км дорог

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, планируют отремонтировать дороги между Луганском и городом Счастье, поселком Орехово, от Луганска до Антрацитовского района и до автомобильного пункта пропуска "Красная Таловка", а также между Первомайском и поселком Михайловка

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Более 180 км дорог и 14 искусственных сооружений восстановят до конца года в Луганской Народной Республике. Об этом во вторник сообщил в Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В ЛНР в этом году восстановим более 180 км дорог и 14 искусственных сооружений. В первую очередь обновляем участки дорог с высокой транспортной нагрузкой", - написал он.

Так, планируется отремонтировать дороги между Луганском и городом Счастье, поселком Орехово, от Луганска до Антрацитовского района и до автомобильного пункта пропуска "Красная Таловка", а также между Первомайском и поселком Михайловка.

В дорожных работах на территории региона задействовано более 800 человек и около 500 единиц техники, отметил Хуснуллин. Работы ведутся круглосуточно и на большинстве объектах завершатся к концу августа. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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